В Алматы с 4 по 13 сентября временно ограничат движение на улицах Центральная и Талды

В связи с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ с 4 по 13 сентября 2026 года будет временно ограничено движение автотранспорта на участке улиц Центральная и Талды - от ул. Какимбека Салыкова до ул. Жангир Хана. Об этом сообщили в АО «Алатау Жарық Компаниясы».

Необходимость проведения работ связана с повреждением ЛЭП-220 кВ №2353 и №2363, в результате чего была нарушена кольцевая схема сети 220 кВ, обеспечивающая надежность электроснабжения города Алматы и Алматинской агломерации.

Для восстановления надежной схемы электроснабжения специалистам АО «Алатау Жарық Компаниясы» необходимо в кратчайшие сроки выполнить аварийно-восстановительные работы на поврежденном кабельном участке в районе улиц Центральная и Талды.

В связи с особенностями проведения работ потребуется временное изменение организации дорожного движения на указанном участке.

Работы будут проводиться в круглосуточном режиме с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Специалисты АО «АЖК» приложат максимальные усилия для оперативного завершения работ и минимизации периода временного ограничения движения.

Проведение аварийно-восстановительных работ направлено на предупреждение развития технологического нарушения и восстановление надежной схемы электроснабжения города Алматы и Алматинской агломерации.

Просим жителей и гостей города заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением необходимых работ.