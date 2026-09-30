В Алматы начнут взимать плату за хранение автомобилей на спецстоянках

В Алматы вводится плата за эвакуацию и хранение задержанных автомобилей. Владельцев просят устранить нарушения и забрать транспортные средства до 4 октября. Об этом сообщили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города.

С 4 октября в Алматы начнет действовать единый порядок оплаты доставки (эвакуации) и временного хранения транспортных средств на коммунальных специальных стоянках. Размеры платы утверждены маслихатом города Алматы на внеочередной сессии 18 сентября 2026 года.

Стоимость эвакуации автомобилей нарушителей составит 3 МРП (12 975 тенге) для всех категорий транспорта. Хранение легкового автомобиля обойдется в 2,5 МРП (10 812,5 тенге) за первые сутки и 5 МРП (21 625 тенге) за каждые последующие сутки.

Владельцам рекомендуется устранить нарушения и забрать свои транспортные средства с коммунальных специальных стоянок до 3 октября включительно.

Следует отметить, что указанные изменения касаются транспортных средств, задержанных и эвакуированных в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях. Речь идет не обо всех случаях эвакуации автомобилей. Указанный порядок применяется только в тех случаях, когда транспортное средство задержано и доставлено на специальную стоянку в соответствии с законодательством об административных правонарушениях.