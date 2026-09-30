Алматы представили в эфире Busan e-FM

В эфире южнокорейской радиостанции Busan e-FM в рамках международной программы City Voyage with TPO – from Busan Worldwide состоялся выпуск, посвященный Алматы как туристской дестинации. Об этом сообщили в управлении туризма города.

City Voyage with TPO – совместный проект Busan e-FM и Tourism Promotion Organization for Global Cities (TPO), который знакомит международную аудиторию с туристским потенциалом городов – участников организации.

В выпуске рассказали о туристских возможностях Алматы, его достопримечательностях, культуре и направлениях для путешественников, включая городские и горные маршруты. Выпуск можно посмотреть на YouTube-канале Busan e-FM.

Интерес к Алматы со стороны корейского рынка продолжает расти. В 2025 году город посетили 23,2 тыс. туристов из Республики Корея – на 15,3% больше, чем годом ранее. Выход программы стал дополнительной возможностью представить туристские возможности Алматы корейской аудитории.

Busan e-FM – первая местная англоязычная радиостанция Южной Кореи, созданная при частичном финансировании города Пусан в 2009 году. Радиостанция освещает новости и жизнь Пусана, а также темы туризма и транспорта для иностранных жителей и международной аудитории. Выпуск об Алматы стал частью этой международной информационной повестки и позволил рассказать англоязычной аудитории о туристических возможностях города.