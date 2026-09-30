В микрорайоне Кулагер Жетысуского района Алматы открылась первая городская библиотека на 100 читателей. Об этом сообщили в управлении культуры города.

Это не просто новый читальный зал: здесь создано современное пространство, где жители могут читать, учиться, работать, заниматься творчеством и общаться.

Новая библиотека стала частью городской библиотечной системы и открылась в рамках инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Читающая нация», направленной на развитие культуры чтения и повышение интеллектуального потенциала общества.

На площади 551 квадратный метр разместили все необходимое для разных форматов работы и отдыха. Библиотека рассчитана на 100 посетителей, а ее книжный фонд уже превышает 14 тысяч экземпляров.

При этом пространство рассчитано не только на тех, кто пришел взять книгу. Здесь работают компьютерный зал, зоны для тихого чтения, детское пространство и коворкинг. Отдельные площадки предназначены для встреч, дискуссий, творческих мероприятий и кружков.

Таким образом, у жителей микрорайона Кулагер появилось место, где можно провести время с пользой независимо от возраста: школьнику – подготовиться к занятиям, студенту – поработать или почитать, взрослому воспользоваться коворкингом или прийти на мероприятие

Особое внимание уделено доступности библиотеки. Для слабовидящих и незрячих посетителей оборудованы специальные рабочие места, предусмотрены инструменты для работы со шрифтом Брайля, программы экранного доступа с озвучиванием информации и доступные интерфейсы.

Отдельной точкой притяжения для юных посетителей станет интерактивный учебный комплекс. Он объединяет образовательные приложения, электронные учебники, базы знаний, интерактивные игры и государственные образовательные ресурсы.

Также библиотека становится для детей еще одной современной площадкой для обучения с помощью цифровых инструментов.

У жителей микрорайона появилась современная образовательная и общественная площадка рядом с домом. Библиотека расположена по адресу: микрорайон Кулагер, улица Омарова, 75А. Она работает ежедневно с 09:00 до 20:00.

Сегодня в Алматы действует 31 городская библиотека, семь из них работают круглосуточно в режиме 24/7. Кроме того, в торговых центрах города работают два пункта книговыдачи.