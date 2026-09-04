Заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов провел личный прием граждан

Жителями поднимались вопросы земельных отношений, градостроительства и другие.

В частности, горожане обратились по вопросам несогласия с размером компенсации при выкупе имущества для государственных нужд, изменения целевого назначения земельных участков, а также проверки законности строительства ряда объектов.

По каждому обращению были даны необходимые разъяснения, профильным управлениям поручено обеспечить предметное сопровождение каждого вопроса.

Следует отметить, что личные приемы граждан проводятся на регулярной основе и являются важным инструментом прямого взаимодействия с жителями, позволяющим оперативно рассматривать обращения и принимать необходимые меры.