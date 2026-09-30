В Алматы выявили 172 факта незаконной передачи коммунального арендного жилья

В Алматы продолжается мониторинг целевого использования арендного жилья из коммунального жилищного фонда. С начала года сотрудниками управления коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы проверено 3 125 квартир.

Проверки проводились в Наурызбайском, Алатауском, Медеуском и Турксибском районах города.

По итогам мониторинга выявлено 172 факта незаконной передачи жилья третьим лицам. В 114 случаях квартиры уже освобождены, по оставшимся 58 направлены досудебные претензии.

В ходе проверок выявляются случаи сдачи квартир в субаренду, проживания лиц, не указанных в договоре найма, а также нарушения обязательств по оплате аренды.

Согласно пункту 3 статьи 24 Закона РК «О жилищных отношениях», наниматели жилья, предоставленного местным исполнительным органом, не вправе вселять поднанимателей и временных жильцов. Передача арендного жилья в субаренду или третьим лицам является основанием для расторжения договора найма.

В освобожденных квартирах проводятся ремонтно-восстановительные работы. После их завершения жилье будет предоставлено гражданам из социально уязвимых категорий, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в арендном жилье.

Мониторинг целевого использования коммунального арендного жилья будет продолжен.