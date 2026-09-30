В Алматы вводят дифференцированные тарифы на платные парковки

Новые тарифы на парковку в Алматы: что важно знать водителям

С 4 октября в Алматы вступят в силу новые тарифы на коммунальные платные парковки, дифференцированные в зависимости от транспортной нагрузки и востребованности парковочного пространства. Соответствующее решение поддержано на сессии городского маслихата.

Как отметили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы, действующий тариф в размере 100 тенге за час не пересматривался с 2016 года. За прошедшие десять лет количество автомобилей в городе превысило 1 миллион единиц, что существенно увеличило нагрузку на улично-дорожную сеть и парковочное пространство.

Основная задача предлагаемых изменений - обеспечить наличие свободных парковочных мест и повысить удобство для жителей и гостей города. Сегодня водители нередко тратят значительное время на поиск парковки, что создает дополнительную нагрузку на дороги.

Согласно новому порядку, для участков с относительно низкой транспортной нагрузкой тариф сохранится на уровне 100 тенге в час. На территориях со средней интенсивностью использования парковочного пространства стоимость составит 150 тенге в час. В наиболее востребованных зонах с высоким дефицитом парковочных мест и интенсивным движением тариф будет установлен на уровне 200 тенге в час.

При этом для жителей прилегающих домов сохраняется возможность бесплатного пользования парковками по месту проживания. Владельцы жилья, проживающие в зоне действия платных парковок, могут оформить специальное разрешение на бесплатную парковку одного транспортного средства на выбранной парковке вблизи своего дома. Также продолжают действовать предусмотренные льготы для отдельных категорий пользователей.

Ожидается, что введение дифференцированных тарифов позволит повысить оборачиваемость парковочных мест, сократить время поиска свободной парковки, снизить количество нарушений правил остановки и стоянки, а также повысить эффективность использования городского парковочного