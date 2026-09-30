«МҰРА»: грандиозный Open-Air Театра имени Абая собрал тысячи зрителей

При поддержке акимата города Алматы состоялся гала-концерт «МҰРА» Open-Air, посвящённый открытию 93-го сезона Казахского национального театра оперы и балета имени Абая и Дню города Алматы. Масштабное культурное мероприятие объединило более 250 артистов, а его гостями стали несколько тысяч алматинцев и гостей города.

Концертная программа стала яркой панорамой искусства КазНТОБ имени Абая. На одной сцене выступили симфонический оркестр, ведущие солисты оперы, хор, балетная труппа и джаз-бэнд. Около 30 номеров объединили национальную и мировую классику, оперу и балет, джаз, этно, музыку кино и легендарные мировые хиты.

Оперное искусство представили солисты театра Джамиля Баспакова, Гульзат Даурбаева, Зарина Алтынбаева, Оксана Давыденко, Надия Наденова, Наргиз Сатмухамбетова, Андрей Трегубенко, Олег Татамиров, Дамир Садуахасов, Толеген Рахымбаев, Балуан Беркенов и другие артисты театра. Одним из кульминационных классических номеров стала знаменитая ария Калафа из оперы Джакомо Пуччини «Турандот».

Специальная гостья вечера Жамиля Серкебаева представила попурри из казахских песен из репертуара легендарного Ермека Серкебаева. Вместе с Олегом Татамировым она исполнила знаменитую неаполитанскую песню Сальве д’Эспозито «Anema e core» («Душа и сердце»).

Особую атмосферу создала джазовая часть вечера. Александр Трегубенко исполнил знаменитую «Fly Me to the Moon» Барта Ховарда, а Гульзат Даурбаева — «All the Things You Are» Джерома Керна в сопровождении джаз-оркестра. Одним из эффектных финальных акцентов стала легендарная «We Are the Champions» Фредди Меркьюри в исполнении Дамира Садуахасова.

Отдельной музыкальной линией стало признание в любви Алматы. В праздничном попурри «Любимый Алматы» прозвучали мелодии, ставшие частью культурной памяти города, среди них — «Алматым менің» Мансура Сагатова и «Гүл Алматы» Александра Зацепина.

Настоящий восторг зрителей вызвала и симфоническая кинопанорама. Под открытым небом прозвучали знаменитые темы из «Пиратов Карибского моря», «Крёстного отца», «Властелина колец», «Аватара», «Ведьмака» и «Игры престолов». Знакомая миллионам музыка в исполнении большого симфонического оркестра приобрела особый масштаб и мощь.

Весь вечер за дирижерским пультом: Куаныш Исмаилов, Мухтар Калдаяков, Рустем Кабылбай, Абилькайыр Бейсеков.

Главной смысловой линией «МҰРА» стала национальная экологическая инициатива «Таза Қазақстан». Красота и величие природы Казахстана проходили через визуальный контент всего вечера: степь, горы, вода, небо и природные ландшафты становились продолжением музыки на масштабных проекциях.

Исторический фасад Театра имени Абая стал огромным художественным полотном. 3D-проекции, лазерные инсталляции, световые решения, огненные и пиротехнические эффекты, более 500 сценических костюмов придали концерту зрелищность большого международного шоу.