16 дворовых территорий обновляют в Медеуском районе Алматы

В Медеуском районе Алматы продолжаются работы по благоустройству и текущему ремонту дворовых территорий. В этом году в районе реализуется 16 проектов, направленных на обновление дворов, повышение их безопасности и создание более комфортной среды для жителей.

В рамках программы «Бюджет народного участия» реализуются 6 проектов по следующим адресам:

- ул. Макатаева, 53 — ул. Пушкина, 35;

- ул. Достык, 47 — ул. Кабанбай батыра, 65;

- мкр. Думан-2, дома №25–26 и №29–30;

- ул. Кунаева, 4 — ул. Валиханова, 9;

- ул. Нусупбекова, 10;

- ул. Калдаякова, 49 и 51 — ограждение палисадников.

Отдельное внимание уделяется территориям, которыми ежедневно пользуются дети и жители разных возрастов. Так, во дворе домов №25-26 и №29-30 в микрорайоне Думан-2 текущий ремонт уже завершен. Здесь полностью заменили резиновое покрытие на детской площадке, установили новые игровые элементы, отремонтировали скамейки и смонтировали ограждения для повышения безопасности.

Еще 10 проектов реализуются в рамках текущего ремонта дворовых территорий:

- мкр. Самал-1, дома №37–40;

- пр. Достык, 294/2;

- ул. Сатпаева, 10;

- ул. Зенкова, 86;

- пр. Назарбаева, 48;

- Кульджинский тракт, 2А;

- ул. Янушкевича, 18/16;

- ул. Потанина, 6;

- ул. Кунаева, 110;

- ул. Кажымукана, 16/1.

В ходе работ во дворах обновляются и ремонтируются элементы благоустройства, детские площадки, покрытия, скамейки и ограждения. При этом особое внимание уделяется не только внешнему виду территорий, но и их функциональности и безопасности.