В Алматы установили мемориальную доску Казтаю Ултаракову

В Медеуском районе состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь государственного и общественного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны Казтая Нурманбетовича Ултаракова.

Памятная доска установлена на фасаде дома по адресу ул. Тулебаева, 142, где он проживал.

Казтай Ултараков ушел на фронт добровольцем в 1942 году. Служил на Калининском фронте, командовал отделением, затем взводом и отдельным лыжным батальоном. В 1943 году получил тяжелое ранение. За боевые заслуги был награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды.

В мирные годы Казтай Ултараков занимал руководящие должности, был кандидатом экономических наук, автором научных трудов и книг. За труд и служение стране был удостоен ордена Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена «Знак Почета» и ряда медалей.

В ходе церемонии участники почтили его память и отметили вклад в развитие страны.

Установка мемориальной доски направлена на сохранение памяти о выдающихся деятелях и исторического наследия города.