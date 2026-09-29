В Алматы в рамках осенней дератизации обработали уже более 20 тыс. гектаров территорий

В Алматы продолжается осенний этап комплексной дератизации. По состоянию на 29 сентября специалисты обработали более 20 тыс. гектаров территорий в Бостандыкском, Медеуском и Алмалинском районах. Всего планируется охватить более 47 тыс. гектаров территорий общего пользования. Об этом сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города.

Обработка проводится в местах возможного обитания грызунов: в зеленых зонах и открытых биотопах, норах, вдоль арычных сетей, берегов рек и водоемов, на территориях остановок общественного транспорта, рынков, медицинских и социальных учреждений, объектов юридических лиц, а также объектов, обслуживаемых мусоровывозящими организациями.

Комплексная и одновременная обработка разных территорий позволяет повысить эффективность дератизации, предотвратить перемещение грызунов на соседние участки и снизить риск их повторного распространения.

Для дератизации применяется специальная зерновая приманка на основе бромадиолона - родентицида второго поколения. Препарат предназначен для борьбы с крысами и мышами, в том числе с популяциями, устойчивыми к средствам предыдущего поколения. В состав также входит битрекс - горький компонент, снижающий вероятность случайного поедания приманки людьми и нецелевыми видами животных. По степени воздействия средство относится к малоопасным веществам - 4-му классу опасности.

Эффект препарата наступает не сразу: после поедания приманки гибель крыс происходит в среднем через 8-13 суток, мышей - через 7-10 суток. Под воздействием действующего вещества у грызунов может изменяться привычное поведение и снижаться естественная осторожность. В этот период крысы могут чаще покидать укрытия, появляться на открытых участках и меньше реагировать на присутствие людей.

Таким образом, участившееся появление крыс на открытых участках, о котором сообщается в распространяемых в социальных сетях видеозаписях, может быть связано в том числе с проводимой дератизацией и воздействием препарата на поведение грызунов.

В городской среде крысы образуют крупные скрытые колонии в канализационных коллекторах, подвалах и других труднодоступных местах. Поэтому для регулирования их численности необходима системная и комплексная обработка территорий.

Для жителей частного сектора предусмотрена бесплатная выдача специальных средств от грызунов. Вместе с препаратами специалисты предоставляют инструкции и разъясняют правила их применения.

Важной особенностью дератизации является комплексный подход: обработка проводится одновременно в пределах всего участка, чтобы снизить вероятность перемещения грызунов с обработанных территорий на соседние.

Дератизация территорий общего пользования в Алматы проводится дважды в год - весной и осенью. Осенний этап направлен в том числе на сокращение численности грызунов перед их сезонным перемещением из открытых мест обитания в строения.