В Алматы продолжается демонтаж незаконных рекламных конструкций

В Алматы активно ведётся работа по приведению объектов наружной рекламы в соответствие с установленными требованиями. Об этом сообщили в Управлении архитектуры и градостроительства города.

По результатам мониторинга выявляются незаконно установленные конструкции, не соответствующие требованиям Правил установки наружной визуальной рекламы. Владельцам таких конструкций направляются уведомления о необходимости устранения выявленных нарушений. В случае неисполнения требований конструкции демонтируются.

«Особое внимание уделяется объектам, которые создают визуальный шум, нарушают архитектурный облик города, а также препятствуют безопасному движению пешеходов и транспорта. Эта работа ведется на постоянной основе и будет усилена», - отметили в управлении.