В Алматы актуализируют схему ценового зонирования земель

На внеочередной сессии маслихата Алматы депутаты рассмотрели вопрос изменения схемы ценового зонирования, сформированную в 2015 году.

За 11 лет территории города существенно изменились: развилась транспортная и инженерная инфраструктура, появились новые социальные объекты, сформировались жилые, коммунальные общественно-деловые и коммерческие территории.

С учетом Генерального плана и развития полицентричной модели города предлагается сократить количество оценочных зон с 7 до 5 и уточнить их границы.

В связи с новым налоговым кодексом, изменение границ зон повлечет перераспределение налоговой нагрузки между территориями. В зависимости от нового зонирования земельного участка сумма налога может увеличиться, снизиться либо остаться без изменений.

Предлагаемые изменения не коснутся земель индивидуального жилищного строительства, на которых имеются жилые строения. Проект в основном затрагивает земельные участки коммерческого назначения.

Актуализация схемы позволит привести земельное зонирование в соответствие с современным уровнем развития Алматы и изменившейся градостроительной структурой города.