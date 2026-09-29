В центре Алматы формируют единый пешеходный маршрут и обновляют фасады жилых домов

В Алмалинском районе продолжаются работы по благоустройству общественных пространств и обновлению фасадов зданий. В текущем году ремонтом охвачено 60 фасадов многоквартирных домов, из них работы полностью завершены на 41 объектах. Об этом на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил аким Алмалинского района Арман Шамшин.

Ремонт фасадов проводится с учетом городского дизайн-кода: здания облицовываются натуральным камнем и гранитом, кондиционеры размещаются в декоративные корзины, балконы приводятся к единому стилю, устанавливается архитектурная подсветка. На зданиях, имеющих историческое значение, проводятся работы по реставрации лепнины.

В центральной части района формируется пешеходный маршрут, который свяжет прогулочные зоны по улицам Байсеитовой и Панфилова с улицами Масанчи и Карасай батыра до проспекта Абая. В настоящее время благоустроены улицы Панфилова, Чайковского и проспект Гагарина, продолжаются работы на улицах Карасай батыра, Курмангазы и капитальный ремонт в сквере перед ТЮЗом. На данных участках монтируются системы автоматического и капельного полива.

В рамках модернизации уличного освещения вдоль тротуаров установлено 300 новых торшерных опор, ведутся работы по монтажу еще 500 опор на участках шести улиц района. Предприниматели также участвуют в благоустройстве: в рамках 1648 заключенных «Паспортов благоустройства» бизнес берет на себя высадку растений на прилегающих территориях. К настоящему моменту в районе высажено 45 тысяч многолетних кустарников из 70 тысяч запланированных на год.