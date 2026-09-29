В Алмалинском районе Алматы обновили десятки дворов и корректируют график уборки улиц

В Алмалинском районе Алматы подвели промежуточные итоги работы по благоустройству и содержанию городской среды. По программе «Бюджет народного участия» в этом году реализуется 19 проектов, включая 11 дворовых территорий и 8 общественных пространств, за которые голосовали жители. Дополнительно 38 дворов обновлены по программе текущего ремонта. Об этом на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил аким Алмалинского района Арман Шамшин.

Аким района в своем выступлении отметил, что чистота является базовым элементом комфорта горожан. В связи с этим был изменен график работы коммунальных служб: уборка дворов и тротуаров теперь начинается в 7 утра, чтобы улицы были очищены к началу рабочего дня. Ежедневно в уборке района задействовано порядка 800 рабочих и 232 единиц спецтехники.

В рамках экологической программы «Таза Қазақстан» с начала года в районе проведено 32 акции, в результате которых вывезено 1650 кубометров мусора. К уборке подключаются и сами жители района, организуясь для проведения субботников на территории своих дворов.