Инвестиции и социальная инфраструктура: текущие показатели Алмалинского района

По итогам первых 8 месяцев текущего года в основной капитал Алмалинского района привлечено более 80 млрд тенге инвестиций, рост показателя составил 15,8%. Об этом на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил аким Алмалинского района Арман Шамшин.

В сфере здравоохранения и спорта ведутся строительные работы на нескольких объектах. В ноябре текущего года на пересечении улиц Айтеке би и Масанчи планируется ввод в эксплуатацию новой поликлиники, рассчитанной на 500 посещений в смену. К марту 2027 года ожидается завершение строительства нового корпуса первого родильного дома.

В микрорайоне Тастак на проспекте Райымбека ведется строительство спортивного центра для лиц с особыми потребностями. На данный момент его строительная готовность достигла 70%. В сфере образования к концу сентября сдается пристройка на 300 мест к 16-й школе, а также завершается капитальный ремонт 124-й школы. Кроме того, на проспекте Абая готовится к старту проект детского реабилитационного центра.