Под председательством заместителя акима Алматы Абзала Нукенова состоялось заседание межведомственного штаба по координации деятельности государственных органов, направленной на противодействие наркомании и наркобизнесу.

В работе приняли участие представители Департамента полиции, ДКНБ, прокуратуры, Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК, отраслевых управлений акимата и районных акиматов.

На заседании рассмотрены вопросы профилактики наркомании среди учащихся и их родителей, а также ход реализации проекта «НаркоСтоп» в Алматы.

Отдельное внимание уделено усилению информационно-разъяснительной работы в организациях образования и системному противодействию пропаганде наркотиков и алкоголя в социальных сетях в соответствии с поручением Главы государства.

По итогам заседания даны поручения по активизации профилактической работы среди подростков и улучшению взаимодействия между государственными органами.