Сегодня в Алматы в рамках общенациональной инициативы Президента «Таза Қазақстан» проходит молодежная экологическая акция по сбору и сортировке отходов для дальнейшей переработки.

Пластик, бумага, алюминий и другие пригодные материалы будут направлены на вторичную переработку. Таким образом, мероприятие призвано показать на практике: значительная часть того, что обычно отправляется в мусорный контейнер, может получить вторую жизнь.

Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что «Таза Қазақстан» должна выйти за рамки отдельных субботников и стать частью повседневной культуры граждан. Так, «Таза Қазақстан» рассматривается уже как общая созидательная модель, основанная на чистоте, порядке, бережном отношении к окружающей среде и личной ответственности.

В Алматы эта работа ведется на системной основе. По поручению акима города Дархана Сатыбалды особое внимание уделяется не только санитарной очистке территорий, но и экологическому просвещению и формированию культуры чистоты среди жителей. Аким ранее подчеркивал, что экологические мероприятия не должны носить формальный характер, а участие в них должно приводить к реальным изменениям городской среды.

С начала 2026 года в рамках «Таза Қазақстан» Управлением молодежной политики Алматы проведено более 98 экологических мероприятий, участниками которых стали свыше 18 тысяч молодых людей. Еще более 3,6 тысячи молодых алматинцев приняли участие в масштабных городских субботниках. Среди реализованных проектов — Plastic Hunt, Plastic-FREE Week, «Қағаз Boom», EcoQuest Almaty, Eco Vibe, челлендж «Өзіңнен баста», экологические рейды и просветительские проекты.

«Сегодня важно перейти от простой формулы “вышли и убрали” к пониманию того, что происходит с отходами дальше. Молодежь должна видеть весь цикл: собрать, правильно отсортировать, передать на переработку и тем самым сократить количество мусора, который оказывается на полигонах. Именно такой подход формирует экологическую культуру. По поручению акима Алматы мы стараемся создавать для молодых людей больше возможностей не просто участвовать в разовых акциях, а включать экологичные привычки в свою повседневную жизнь. В этом и заключается один из главных смыслов “Таза Қазақстан” — изменения начинаются с конкретных действий каждого из нас», — отметил стэйкхолдэр молодежного комьюнити центра Медеуского района Рустам Кайрыев.

Сегодня в городе работают уже три Эко-Хаба, где молодежь может сдавать вторсырье и участвовать в экологических проектах. В экоинициативы привлечено более тысячи волонтеров, а в рамках проекта «Эко-рейнджеры» свыше 1,5 тыс. молодых людей участвуют в экологических рейдах, сортировке отходов, мониторинге территорий и просветительской работе. Раздельный сбор и переработка отходов также стали одним из направлений работы нового Эко-Хаба в «Жетісу-2».

Организаторы отмечают, что сегодняшняя акция должна стать еще одним практическим примером того, как принцип «Таза Қазақстан» может работать в обычной жизни: не просто убрать мусор, а сократить его количество и вернуть пригодные материалы в повторный оборот.