27 сентября в Алматы состоялась торжественная церемония вручения сертификата, подтверждающего статус города «Алматы - Спортивная столица Содружества 2026 года». Мероприятие прошло на площади Республики в рамках 15-го юбилейного Almaty Marathon. Об этом сообщили в управлении спорта г. Алматы.

В торжественной церемонии приняли участие вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Серик Жарасбаев, заместитель Генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов, руководитель управления спорта города Алматы Дархан Нұрханұлы, а также представители девяти государств – участников СНГ: Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Статус Спортивной столицы Содружества был присвоен Алматы ранее. В течение 2026 года под его эгидой в городе проходит ряд крупных спортивных событий и инициатив, направленных на развитие физической культуры и спорта, популяризацию активного образа жизни и укрепление международного сотрудничества.

После церемонии состоялось заседание Совета по физической культуре и спорту государств - участников СНГ, продолжившее программу встречи представителей спортивной отрасли стран Содружества.

В ходе заседания стороны рассмотрели актуальные вопросы развития сотрудничества в сфере физической культуры и спорта, обменялись опытом и обсудили дальнейшие направления совместной работы.

Проведение заседания Совета в Алматы имеет особое значение в год, когда город носит статус «Спортивная столица Содружества – 2026». На протяжении года мегаполис принимает международные и республиканские соревнования, массовые старты и другие спортивные мероприятия.

Особое внимание в Алматы уделяется развитию массового спорта, спортивной инфраструктуры и созданию условий для регулярных занятий физической культурой. Наряду с проведением крупных соревнований город расширяет международные спортивные связи и создает возможности для профессионального обмена и реализации совместных инициатив.

Статус «Спортивная столица Содружества – 2026» объединяет спортивные мероприятия и международные инициативы, проходящие в Алматы в течение года, и способствует дальнейшему развитию сотрудничества между государствами - участниками СНГ в сфере физической культуры и спорта.