Предложения жителей учтены при корректировке Генерального плана Алматы до 2040 года

На внеочередной сессии маслихата Алматы заместитель акима города Бейбут Шаханов рассказал о ключевых положениях проекта корректировки Генерального плана до 2040 года, который получил положительное заключение комплексной градостроительной экспертизы.

Он отметил, что важной частью работы над корректировкой Генерального плана стало взаимодействие с жителями города. По словам Бейбута Шаханова, поступившие в ходе общественных обсуждений предложения и обращения были проанализированы и, где это возможно с учетом законодательства и градостроительных ограничений, отражены в проектных решениях. Отдельное внимание также уделено стратегической экологической оценке и дальнейшему общественному контролю за реализацией Генерального плана.

«Отдельное значение имеет дальнейшая реализация Генерального плана. Утверждение документа является основой для последующего развития города, однако ключевым этапом станет последовательное выполнение предусмотренных в нем решений. В этой связи необходимо обеспечить постоянный мониторинг реализации Генерального плана, соблюдения параметров строительства, своевременного развития социальной и инженерной инфраструктуры, а также сохранения зеленых и природных территорий. Важной составляющей останется обратная связь с населением и информирование жителей о реализации ключевых проектов. Это позволит повысить прозрачность градостроительных решений и своевременно учитывать изменения демографической, транспортной, экологической и социальной ситуации», - подчеркнул Бейбут Шаханов.

По его словам, обновленный документ базируется на актуальных данных и направлен на сбалансированное развитие города с учетом экологических, сейсмических, транспортных, социальных и инфраструктурных ограничений.

«Перед городом стоит задача сохранить природный потенциал Алматы, обеспечить комфортную городскую среду, повысить транспортную связанность, создать необходимые условия для роста населения и одновременно сохранить историческую идентичность города», - добавил заместитель акима Алматы.