Юбилейный Almaty Marathon собрал рекордное число иностранных участников

В 15-м Almaty Marathon приняли участие рекордные 1 534 иностранных бегуна. Новый максимум установлен и на главной дистанции — на 42,2 км зарегистрировались 1 614 участников. Юбилейный марафон прошел 27 сентября и объединил 16 тыс. человек из 66 стран.

Almaty Marathon организован корпоративным фондом «Смелость быть первым» при поддержке акимата Алматы. Почти каждый десятый участник приехал из другой страны. Еще около 14% зарегистрированных — жители других регионов Казахстана. Таким образом, иностранные и иногородние бегуны составили почти четверть всех участников.

Самая многочисленная зарубежная делегация приехала из России — 550 человек. Далее следуют Кыргызстан — 171 участник, Узбекистан — 151, Китай — 133, США и Южная Корея — по 51 участнику.

География юбилейного марафона охватила 66 стран. Из Европы приехали участники из Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании и Швейцарии. Азию представили бегуны из Японии, Индии, Малайзии, Филиппин, Индонезии и Сингапура. На старт также вышли спортсмены из Канады, Бразилии, Аргентины, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Марокко, Кении и Нигерии.

«За 15 лет Almaty Marathon вышел за рамки ежегодного спортивного старта. Он стал одним из проектов, которые повлияли на развитие беговой культуры и связанной с ней инфраструктуры — клубов, специализированных магазинов, спортивной медицины, экипировки и сервисов для бегунов. Марафон также помог укрепить позиции Алматы на международной беговой карте. Следующий этап — развивать спортивный туризм, расширять присутствие Казахстана в мировом беговом сообществе и создавать наследие, которое будет приносить пользу городу и его жителям», — отметил председатель попечительского совета корпоративного фонда «Смелость быть первым» Галимжан Есенов.

Одним из главных международных гостей стал Юки Каваучи — японский марафонец, который долгие годы совмещал тренировки с работой на государственной службе. В статусе атлета-любителя он выиграл Бостонский марафон 2018 года. Старт в Алматы стал для него первым в Казахстане и Центральной Азии.

Участники преодолели дистанции 42,2 км, 21,1 км и 10 км, а также выступили в скандинавской ходьбе и командной эстафете Экиден. Впервые с 2018 года трассы полностью обновили: марафонская дистанция прошла в один круг через центр и историческую часть Алматы. Старт располагался на площади Абая, финиш — на площади Республики.

Работу городских и экстренных служб координировали из единого центра управления мероприятием. За ситуацией на трассе следили с помощью городских камер видеонаблюдения, ключевые службы были объединены единой системой радиосвязи.

На дистанции работали семь медицинских палаток, еще два расширенных медицинских пункта развернули на финише. Медицинское сопровождение обеспечивали 12 бригад скорой помощи, 16 веломедиков, 40 врачей разных профилей и 84 медволонтера.

Для участников были предусмотрены пункты воды и питания, раздельные мужские и женские туалеты и доступная инфраструктура для параатлетов. Almaty Marathon первым среди организаторов беговых мероприятий в Казахстане начал устанавливать специализированные туалеты для параатлетов. Возле финишной арки оборудовали трибуну для зрителей, а вдоль трассы работали более 60 точек поддержки.