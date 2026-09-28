В Алматинском зоопарке радостная новость: родились два малыша марала

В Алматинском зоопарке радостное событие – в этом году семья маралов пополнилась сразу двумя малышами. Новорождённые находятся под постоянным наблюдением специалистов и обеспечены необходимым уходом.

Первый марал появился на свет 7 июня 2026 года. Ему дали имя Маралтай, его отец – Туркистан, мать – Алатау. Второй малыш родился 10 сентября 2026 года и получил имя Мукан, его отец – Сарайшық, мать – Чита.

В настоящее время оба малыша чувствуют себя хорошо. Маралтай и Мукан растут рядом со своими матерями. Специалисты зоопарка ежедневно следят за их состоянием здоровья, развитием и питанием, обеспечивая необходимый уход и заботу.

Руководитель отдела копытных животных Алматинского зоопарка Нуртай Сарсенбаев отметил: «Рождение малышей марала – большая радость для всего нашего коллектива. Главная задача специалистов – обеспечить каждому из них здоровое развитие и необходимые условия для роста. В настоящее время Маралтай и Мукан находятся под постоянным наблюдением специалистов. За их состоянием ежедневно следят, при необходимости проводится ветеринарный контроль. Они растут рядом со своими матерями и постепенно осваивают окружающую среду, формируя естественные поведенческие навыки», – рассказал Нуртай Сарсенбаев.

Появление нового потомства является важной частью работы Алматинского зоопарка по сохранению и воспроизводству животных. Создание благоприятных условий, постоянный контроль состояния здоровья и уход с учётом природных особенностей животных – одни из основных направлений ежедневной работы специалистов зоопарка.

Алматинский зоопарк приглашает жителей и гостей города познакомиться с новыми маленькими обитателями и понаблюдать за их первыми шагами во взрослую жизнь.