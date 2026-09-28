В Алматы открыли центр для беременных группы риска

В Алматы открыли новый центр для будущих мам

В Алматы на базе Городского перинатального центра начал работу клинико-диагностический центр для беременных группы риска. Женщины с осложнённым течением беременности, сопутствующими заболеваниями и риском акушерских осложнений смогут здесь проходить необходимые обследования и получать консультации специалистов в амбулаторных условиях. Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы.

Направление в клинико-диагностический центр выдаёт поликлиника, к которой прикреплена беременная женщина. Медицинская помощь предоставляется бесплатно в рамках ОСМС.

В открытии центра принял участие руководитель Управления общественного здравоохранения Алматы Марат Пашимов.

«Открытие центра позволит сделать специализированную помощь для беременных группы риска более доступной уже на амбулаторном этапе. Важно своевременно выявлять возможные осложнения, наблюдать за состоянием будущей мамы и ребёнка и при необходимости оперативно принимать решения. Это ещё один шаг к повышению качества и безопасности медицинской помощи беременным женщинам», — отметил Марат Пашимов.

Городской перинатальный центр — крупнейшая организация родовспоможения третьего уровня в Алматы. Ежегодно здесь принимают около 9–10 тыс. родов, оказывают помощь женщинам с осложнённой беременностью и выхаживают новорождённых с экстремально низкой массой тела.

В новом центре установлено современное оборудование, включая аппараты МРТ, УЗИ экспертного класса, кольпоскопии и КТГ. Также работает лабораторная служба. При поддержке акимата Алматы и Управления общественного здравоохранения в этом году планируется установка компьютерного томографа.

Приём будут вести акушеры-гинекологи, генетик, терапевт, офтальмолог и невролог. Это позволит будущим мамам получать необходимые консультации и проходить обследования в одном месте.

Работа центра позволит усилить наблюдение за беременными группы риска, своевременно выявлять возможные осложнения и оказывать необходимую медицинскую помощь ещё на амбулаторном этапе.

Новый центр стал вторым клинико-диагностическим центром для беременных группы риска в Алматы. Первый такой центр ранее был открыт на базе Центра перинатологии и детской кардиохирургии.