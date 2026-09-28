Как будет организован вход зрителей на концерт Sadraddin в Алматы

Организаторы концерта сообщили, что концерт Sadraddin на Центральном стадионе Алматы, запланированный на 26 сентября, перенесён на 27 сентября, а концерт 27 сентября – на 28 сентября.

Ранее приобретённые билеты действительны на новые даты, повторно оформлять их не нужно.

Входы на Центральный стадион откроются в 16:00. Основные входы будут организованы со стороны проспекта Абая, улиц Байтурсынова и Сатпаева.

Ворота №1 и №2 — со стороны улицы Байтурсынова.

Ворота №4 — со стороны улицы Сатпаева.

Ворота №5 и №6 — со стороны проспекта Абая.

Распределение секторов по входам:

Ворота №1: сектора 26–28, 30–32, 40–42.

Ворота №2: сектора 33–37, 43–48.

Ворота №4: сектора 1–6, 10–13.

Ворота №5: сектора 7–9, 14–18.

Ворота №6: сектора 18–22, 24–25, а также зоны SILVER и GOLD.

Чтобы избежать очередей перед началом концерта, зрителей просят приехать на стадион заранее и учитывать время, необходимое для прохождения контроля.

До места проведения концерта можно добраться на общественном транспорте. Автобусы и метро будут работать в обычном режиме. После окончания концерта для зрителей будут организованы дополнительные шаттлы со стороны проспекта Абая и улицы Байтурсынова. Проезд в шаттлах будет осуществляться на платной основе.

Шаттлы будут курсировать по направлениям:

аэропорт;

микрорайон Жулдыз;

Райымбек — Алатау;

«Алматы Арена».

Во время концерта меры безопасности будут усилены. На территории Центрального стадиона и прилегающей территории будут задействованы около 2 000 сотрудников полиции.

Правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме, обеспечивая общественный порядок, безопасность зрителей и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.

В районе стадиона временно могут быть введены ограничения движения транспорта. В связи с этим зрителям рекомендуется заранее спланировать маршрут и приехать заблаговременно.