Как будет организован вход зрителей на концерт Sadraddin в Алматы
Организаторы концерта сообщили, что концерт Sadraddin на Центральном стадионе Алматы, запланированный на 26 сентября, перенесён на 27 сентября, а концерт 27 сентября – на 28 сентября.
Ранее приобретённые билеты действительны на новые даты, повторно оформлять их не нужно.
Входы на Центральный стадион откроются в 16:00. Основные входы будут организованы со стороны проспекта Абая, улиц Байтурсынова и Сатпаева.
Ворота №1 и №2 — со стороны улицы Байтурсынова.
Ворота №4 — со стороны улицы Сатпаева.
Ворота №5 и №6 — со стороны проспекта Абая.
Распределение секторов по входам:
Ворота №1: сектора 26–28, 30–32, 40–42.
Ворота №2: сектора 33–37, 43–48.
Ворота №4: сектора 1–6, 10–13.
Ворота №5: сектора 7–9, 14–18.
Ворота №6: сектора 18–22, 24–25, а также зоны SILVER и GOLD.
Чтобы избежать очередей перед началом концерта, зрителей просят приехать на стадион заранее и учитывать время, необходимое для прохождения контроля.
До места проведения концерта можно добраться на общественном транспорте. Автобусы и метро будут работать в обычном режиме. После окончания концерта для зрителей будут организованы дополнительные шаттлы со стороны проспекта Абая и улицы Байтурсынова. Проезд в шаттлах будет осуществляться на платной основе.
Шаттлы будут курсировать по направлениям:
аэропорт;
микрорайон Жулдыз;
Райымбек — Алатау;
«Алматы Арена».
Во время концерта меры безопасности будут усилены. На территории Центрального стадиона и прилегающей территории будут задействованы около 2 000 сотрудников полиции.
Правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме, обеспечивая общественный порядок, безопасность зрителей и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.
В районе стадиона временно могут быть введены ограничения движения транспорта. В связи с этим зрителям рекомендуется заранее спланировать маршрут и приехать заблаговременно.