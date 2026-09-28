На Almaty Marathon будет работать экологическая зона

27 сентября в финишной зоне Almaty Marathon будет работать экозона от Eco Network, посвященная вопросам сортировки, переработки отходов и ответственному отношению к ресурсам. Об этом сообщили в ТОО «Eco Almaty».

С утра до 14:00 участники и гости марафона смогут посетить данную площадку, получить информацию о раздельном сборе отходов в Алматы и узнать, какие виды вторичного сырья принимаются на переработку.

Одной из активностей станет демонстрация переработки пластиковых крышечек. Посетителям покажут, как использованный пластик проходит путь от сбора и сортировки до переработки и дальнейшего использования в производстве новых изделий.

Экологическая составляющая будет присутствовать и непосредственно на трассе. На точках гидратации волонтёры будут собирать использованные пластиковые бутылки и стаканчики. После завершения марафона собранные материалы будут отсортированы, взвешены и переданы на дальнейшую переработку.

Отдельная программа предусмотрена для детей. На площадке будет работать эко-консультанты, которые проведут конкурсы и викторины, посвященные экологии, сортировке и переработке отходов.