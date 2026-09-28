В Алматы прошел общегородской субботник в рамках акции «Таза Қазақстан»

Сегодня в Алматы состоялся общегородской субботник в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». Уборка и благоустройство охватили восемь локаций во всех районах города. Об этом сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы.

В субботнике приняли участие 1 860 человек. Для проведения работ задействовали 111 единиц специализированной техники.

Участники привели в порядок территории у памятника «Вечная память сынам Отчизны», на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой, в микрорайонах Алтын бесик и Кок Шокы, на улице Алма-Арасан, в парке «Гүлдер», на территории Кенсай-3, а также на улицах Сабденова и Бухтарминской.

По итогам субботника собрано и вывезено 968 кубометров мусора и отходов.

Общегородские субботники в Алматы проводятся регулярно в рамках работы по содержанию и благоустройству городских территорий.