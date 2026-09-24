В Алматы начали собирать данные для будущего тестирования роботакси

В Алматы специально оборудованные автомобили Yandex Qazaqstan начали собирать данные о дорогах для создания высокоточной цифровой карты города. Такая карта нужна для следующего этапа тестирования автономного транспорта.

Во время поездок автомобили фиксируют разметку, светофоры, дорожные знаки, перекрестки и другие элементы дорожной инфраструктуры. Для этого используются камеры, лидары и другие сенсоры. На основе собранной информации будет создана подробная цифровая модель улиц Алматы.

«Для нас важно, чтобы искусственный интеллект становился работающей технологией, которая меняет привычные отрасли и повседневную жизнь. Автономный транспорт — один из наиболее наглядных примеров такого перехода.

Мы уже создали нормативные условия для тестирования автономных автомобилей в реальной городской среде. Следующий шаг — формирование необходимой технологической инфраструктуры. Создание высокоточной карты Алматы является частью этой работы.

Мы даем возможность новым технологиям развиваться в Казахстане, одновременно обеспечивая главное условие их внедрения — безопасность людей. Именно поэтому автономный транспорт будет внедряться поэтапно, через тестирование, анализ реальных сценариев и совершенствование регулирования», — отметил заместитель Премьер-Министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

Высокоточная карта поможет автономному автомобилю понимать, где он находится и как устроен конкретный участок дороги. При движении система дополнительно анализирует обстановку вокруг в режиме реального времени.

«Алматы — крупнейший мегаполис страны со сложной и разнообразной транспортной инфраструктурой. Для города важно изучать возможности новых технологий и создавать условия для их безопасного внедрения. Выход автомобилей для картографирования позволит оценить особенности городской среды и подготовить необходимую технологическую основу для следующих этапов проекта», — отметил руководитель управления цифровизации Алматы Сабит Нурканат.

На данном этапе автомобили только собирают данные о городской дорожной сети. Пассажиров в автономном режиме они не перевозят.