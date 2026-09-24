На проходящих в Японии XX летних Азиатских играх спортсмены из Алматы продолжают завоевывать награды в составе национальной сборной. Очередные серебряные медали принесли Кристина Морозова, Милад Карими и Татьяна Токарницкая. Об этом сообщили в управлении спорта города Алматы.

В легкой атлетике Кристина Морозова стала второй в спортивной ходьбе на полумарафонской дистанции, показав результат 1:35:25. Ее серебро стало историческим для казахстанской женской спортивной ходьбы — Морозова стала первой представительницей Казахстана, завоевавшей серебряную медаль Азиатских игр в этой дисциплине.

В спортивной гимнастике Милад Карими набрал 14,600 балла в финале мужских вольных упражнений и занял второе место. Казахстан завоевал серебро Азиатских игр в этой программе впервые за 32 года — предыдущую награду такого достоинства в 1994 году выиграл Сергей Федорченко.

Еще одно серебро завоевала Татьяна Токарницкая. В соревнованиях по гребле на байдарках среди женских экипажей-двоек на дистанции 500 метров она вместе с Ольгой Шмелёвой финишировала второй с результатом 1:48,140.

Эти награды продолжили успешное выступление представителей Алматы на Азиатских играх. Ранее алматинские спортсмены завоевали бронзовые медали в командных соревнованиях по современному пятиборью и в каратэ.

XX летние Азиатские игры продолжаются до 4 октября. Впереди у представителей Алматы в составе сборной Казахстана старты в других видах спорта.