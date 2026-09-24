«Закон и порядок»: молодежь Алматы поддержала общегородскую акцию «Есірткісіз Қазақстан»

«Закон и порядок»: молодые алматинцы объединились против наркорекламы

«Есірткісіз Қазақстан»: молодежь Алматы внесла вклад в создание безопасной городской среды

В Алматы в рамках идеологемы «Закон и порядок» прошла масштабная антинаркотическая акция «Есірткісіз Қазақстан», направленная на выявление и устранение незаконной рекламы наркотических средств.

Мероприятие организовано Управлением молодежной политики города Алматы совместно с Департаментом полиции города Алматы.

В акции приняли участие около 200 человек — молодые активисты, представители молодежного движения «Әділет жастар одағы», активисты профилактического фронт-офиса «Esirtkisiz Almaty», волонтеры, резиденты молодежных комьюнити-центров, сотрудники полиции, представители акимата и органов прокуратуры.

Участники разделились на группы и провели мониторинг общественных пространств, дворовых территорий и других участков города. Особое внимание было уделено выявлению надписей и граффити, содержащих ссылки на интернет-ресурсы, связанные с незаконным распространением наркотических средств.

По итогам акции было выявлено и закрашено свыше 120 надписей с рекламой наркотиков. Информация о выявленных подозрительных интернет-ресурсах передана в соответствующие органы для дальнейшей проверки и принятия мер.

«Подобные надписи — это не просто визуальное загрязнение города. За ними стоит реальная угроза, особенно для молодых людей. Поэтому важно не оставаться в стороне и вовлекать саму молодежь в профилактическую работу. Наша задача — не только устранять такую рекламу, но и формировать четкое понимание: наркотикам и их распространению нет места в безопасном городском пространстве», — отметил Даурен Аскарович Кобеев, старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Алматы.

Основная цель мероприятия — формирование среди молодежи нулевой терпимости к наркопреступности, повышение правовой культуры и вовлечение молодых алматинцев в создание безопасной городской среды.

«Для нас важно, чтобы молодежь не оставалась просто наблюдателем, а сама принимала участие в решении актуальных проблем города. Сегодня молодые люди вместе с представителями государственных и правоохранительных органов вышли на улицы и внесли свой вклад в борьбу с наркорекламой. Такие акции формируют личную ответственность за безопасность своего района и города», — отметил Тұрлан Ерболат председатель молодежного движения «Әділет жастар одағы».

В рамках принципа «Закон и порядок» в Алматы на системной основе проводится профилактическая работа с молодежью. С начала года проведено более 150 мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности и профилактику правонарушений среди молодежи. Отдельное внимание уделяется противодействию распространению наркотиков: в рамках проекта «НаркоSTOP» проведено более 110 мероприятий с охватом свыше 18 тыс. молодых людей.

Также в ходе совместной работы молодежных активистов и профильных служб удалено порядка 7,5 тыс. граффити с рекламой наркотиков, выявлено и направлено на блокировку более 360 интернет-ресурсов.

Проведение подобных мероприятий способствует вовлечению молодежи в профилактику наркопреступности и формированию ответственного отношения к безопасности городской среды. Работа по выявлению и устранению незаконной наркорекламы в Алматы будет продолжена.