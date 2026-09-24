Победитель Бостонского марафона Юки Каваучи впервые приехал в Алматы

Победитель Бостонского марафона 2018 года Юки Каваучи впервые приехал в Казахстан. 27 сентября японский спортсмен примет участие в Almaty Marathon - этот старт станет для него первым в Центральной Азии. Об этом сообщили в управлении спорта Алматы.

Каваучи известен тем, что значительную часть карьеры совмещал тренировки с работой на государственной службе. В 2018 году он выиграл Бостонский марафон в сложных погодных условиях с результатом 2:15:58, а профессиональную карьеру начал год спустя.

За необычную историю его прозвали Citizen Runner — «народным бегуном». Каваучи также вошел в Книгу рекордов Гиннесса, пробежав более 100 марафонов быстрее 2 часов 20 минут. Его личный рекорд на дистанции 42,2 км — 2:07:27.

«Это мой первый визит в Казахстан, и я особенно жду возможности увидеть Алматы глазами бегуна, почувствовать город, его жителей и энергию. Мне нравится участвовать в марафонах в разных странах. Мы можем говорить на разных языках и принадлежать к разным культурам, но на старте хорошо понимаем друг друга», — отметил Юки Каваучи.

Всего в юбилейном забеге примут участие 16 тыс. человек. Почти каждый десятый участник — иностранец, еще около 14% представляют регионы Казахстана. Марафонскую дистанцию выбрали почти 1,6 тыс. человек.

В этом году организаторы полностью обновили трассу. Дистанция 42,2 км впервые пройдет в один круг, в том числе через исторический центр Алматы. Старт состоится в 07:30 на площади Абая, финиш — на площади Республики.

Almaty Marathon пройдет при поддержке акимата Алматы. Организатором выступает корпоративный фонд «Смелость быть первым».