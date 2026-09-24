В Алматы открыли «Аллею новорожденных»

На территории Центра перинатологии и детской кардиохирургии Алматы появилась «Аллея новорожденных». В рамках акции семьи детей, родившихся в Центре, высадили 80 яблонь. Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения города.

В мероприятии приняли участие родители, бабушки и дедушки вместе с подросшими детьми. С приветственным словом выступил руководитель Управления общественного здравоохранения Алматы Марат Пашимов.

«Эта аллея - символ жизни, семейного счастья и надежды. Каждое дерево связано с рождением ребёнка и станет частью истории семьи. Пусть яблони растут крепкими и здоровыми, а вместе с ними растут и наши дети», - сказал Марат Пашимов.

Он отметил, что современная медицина - это не только технологии и высокоточная помощь, но прежде всего забота о жизни и здоровье каждого ребёнка.

С 2022 по 2025 год в Центре родились более 33 тыс. детей, свыше 1,6 тыс. новорождённых получили лечение в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Высаженные яблони останутся на территории Центра, став частью нового пространства, созданного вместе с семьями его маленьких пациентов.