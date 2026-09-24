Алматы и Чунцин связал новый прямой авиарейс

23 сентября FlyArystan запустил прямые рейсы по маршруту Алматы – Чунцин – Алматы. Полеты выполняются два раза в неделю, время в пути составляет около пяти часов. FlyArystan стал первым казахстанским перевозчиком на этом направлении. Об этом сообщили в управлении туризма города.

По данным ведомства, Китай остается одним из ключевых туристических рынков Алматы. В 2025 году город посетили 136,4 тыс. туристов из Китая - на 37,6% больше, чем годом ранее. По объему въездного турпотока Китай занял второе место после России.

Сегодня из Алматы выполняются прямые рейсы в Пекин, Шанхай, Урумчи, Сиань, Ханчжоу, Гуанчжоу, Инин, Чэнду и Санью. Новый маршрут в Чунцин расширил географию прямого авиасообщения с Китаем.

Растет и интерес к Алматы со стороны китайских путешественников. По данным Mastercard Tourism Insights, за год количество поисковых запросов на авиабилеты из Китая в Алматы увеличилось с 30 млн до 56 млн.

Запуск нового направления расширяет возможности для роста туристического потока, а также развития деловых и культурных связей между Алматы и городами Китая, отметили в городском управлении туризма.