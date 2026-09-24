Число участников Центра активного долголетия Алматы выросло более чем в 13 раз

Более 10,8 тыс. пенсионеров зарегистрированы в Центре активного долголетия Алматы по состоянию на июль 2026 года. О работе Центра, его программах и новых возможностях для людей старшего возраста рассказала на площадке Региональной службы коммуникаций города Алматы директор Центра Сауле Бекетаева.

По данным Центра, в 2022 году количество зарегистрированных участников составляло 833 человека, тогда как к июлю 2026 года показатель достиг 10 806. Ежедневно отделения в среднем посещают 700–800 человек. Сегодня Центр работает на четырех площадках – в центральном отделении, Медеуском и Бостандыкском районах, а также во Дворце спорта имени Балуана Шолака.

«Главная задача активного долголетия – помочь людям прожить дополнительные годы здоровыми, самостоятельными и вовлеченными в жизнь города. Этому и служит работа нашего Центра», - отметила Сауле Бекетаева.

Центр предоставляет более 70 видов услуг по медицинско-оздоровительному, психологическому, образовательному, культурному, физкультурному, трудотерапевтическому, правовому и социальному направлениям. Среди них – лечебная физкультура, йога, айкуне, цигун, скандинавская ходьба, танцы, хор, рукоделие, компьютерная грамотность, изучение иностранных языков, а также консультации психолога и врача. Для зарегистрированных в Алматы пенсионеров услуги предоставляются бесплатно.

Одним из направлений, демонстрирующих заметный рост, стала образовательная программа «Серебряные университеты». Совместно с пятью ведущими вузами страны пенсионеры изучают иностранные языки, цифровую грамотность, искусственный интеллект, мобилографию и кибербезопасность. Охват программы вырос с 651 человека в 2025 году до 3 885 человек в 2026 году.

Помимо образовательных программ, Центр развивает проекты «Агрокраудсорсинг» и «Алматы әжелері», занятия по развитию памяти, цифровой и финансовой грамотности, использованию онлайн-государственных услуг, творческие направления и программы здорового образа жизни.

Отдельное направление – «серебряное волонтерство». Уже два года активные пенсионеры самостоятельно организуют кружки по рукоделию, занятия по игре на гитаре и вокальные встречи. Пятнадцать волонтеров ведут клубы по интересам, в деятельность которых вовлечено более тысячи человек. Таким образом, участники Центра выступают не только получателями услуг, но и наставниками, организаторами и волонтерами.

Еще одним заметным проектом стала программа «Алматы әжелері». Ее участницы представляли Казахстан в семи странах, участвуя в показах и международных фестивалях и знакомя зарубежную аудиторию с казахстанской культурой, национальной одеждой и традициями.

Творческие направления Центра также выходят за рамки обычных занятий. Работы участников представлены на городских, республиканских и международных выставках. Созданы танцевальные коллективы и инструментальные ансамбли, а два театра представляют постановки на сценах театров города. Среди спектаклей – «Алжир», «Соғыстың соңғы әні», «Әже» и другие.

«Для активной жизни важны не только забота о здоровье, но и общение, учеба, творчество и чувство востребованности. Создавая условия для активной жизни старшего поколения, мы поддерживаем людей сегодня и укрепляем связь между поколениями», - подчеркнула Сауле Бекетаева.

Таким образом, Центр активного долголетия создает условия, чтобы старшее поколение оставалось активным, продолжало развиваться и чувствовало свою востребованность в обществе.