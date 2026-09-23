В Алатауском районе продолжаются работы по санитарной очистке, содержанию зеленых территорий и благоустройству общественных пространств. В районе насчитывается 730 улиц, а в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» усилены уборка микрорайонов, санитарная обрезка деревьев, покраска детских площадок и восстановление общественных зон. Объемы текущих работ и задачи по содержанию городской среды аким района Данияр Кирикбаев представил журналистам на брифинге РСК Алматы.

Для обеспечения санитарного содержания района задействованы 111 единиц специальной техники и 260 рабочих. Ежедневной санитарной очисткой охвачены 730 улиц, 300 км арычных сетей, 60 км русел рек и 54 км габионных каналов.

Продолжается работа по совершенствованию системы сбора отходов. В 2025 году 255 контейнеров старого образца заменены на пластиковые, а Управлением экологии и окружающей среды дополнительно установлено 73 подземных контейнера.

Аким района также рассказал о проводимой работе по озеленению территории. «В Алатауском районе насчитывается 145 зеленых территорий, в том числе 25 скверов и пешеходных зон, 119 детских и спортивных площадок и один бульвар. Их содержанием занимаются 11 компаний и 260 работников», - сообщил Данияр Кирикбаев.

В текущем году санитарной обрезкой охвачено 17 тыс. деревьев, также проводится устройство 38 тыс. кв. м газонов.

Для поддержания зеленых насаждений в районе организован механический и автоматический полив. Механическим поливом охвачены 85 территорий общей площадью 96,3 га, для этих работ задействованы 29 единиц техники. Автоматические системы полива работают на 18 территориях общей площадью 25 га.

В этом году в целях дальнейшего развития системы автоматического полива прокладывается дополнительно 28,2 км сетей.