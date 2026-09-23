В Алатауском районе Алматы реализуют 43 проекта по «Бюджету народного участия»

В Алатауском районе в 2026 году реализуются 43 проекта в рамках программы «Бюджет народного участия». На их реализацию из бюджета предусмотрено 2,5 млрд тенге, завершить все работы планируется до конца сентября. Подробно об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций сообщил аким Алатауского района Данияр Кирикбаев.

В настоящее время по всем проектам проводятся строительно-монтажные работы. Отдельное направление – обновление общественных пространств и пешеходных зон в микрорайонах.

Так, в микрорайоне Саялы ведется благоустройство сквера «Ұлы дала» на пересечении ВОАД и улицы Ақ-Қайнар. Площадь сквера составляет 1,2 га, стоимость проекта – 273,2 млн теңге.

«В рамках проекта предусмотрены легкие архитектурные конструкции с декоративной подсветкой, арт-объекты и новые опоры освещения. Также планируется посадка деревьев и кустарников, устройство автоматизированной системы полива и проведение сопутствующих работ», - отметил Данияр Кирикбаев.

Программа «Бюджет народного участия» позволяет направлять средства на проекты, связанные с благоустройством и развитием городской среды. В Алатауском районе в этом году в реализацию включены 43 инициативы.

Завершение всех работ по проектам запланировано до конца сентября 2026 года.