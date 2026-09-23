В Алматы формируют новый состав Совета молодежи: как подать заявку

В Алматы стартовал прием заявок в Совет молодежи, площадку, которая объединит молодых горожан, готовых предлагать собственные идеи и проекты для развития мегаполиса. Проект реализуется при участии Управления молодежной политики Алматы и общественного фонда QazEquality.

Отбор пройдет в два этапа. Сначала кандидатам необходимо заполнить заявку (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecS0TKyDJc1QLGQjLuPQHCfIkz06cx3DXhOMb0JFKBG1N1Gw/viewform?usp=publish-editor), в которой будут оцениваться мотивация, имеющийся опыт и потенциал участника. По итогам первого этапа будут отобраны 50 человек. Подать заявку можно до 29 сентября 2026 года.

Следующим этапом станет собеседование. Кандидатам предлагают прийти не просто с рассказом о себе, а с конкретной идеей или проектом: обозначить проблему Алматы, которую они считают важной, и предложить свое видение ее решения. По итогам собеседований 25 участников войдут в состав Совета молодежи.

Тематика инициатив практически не ограничена одной сферой. Среди возможных направлений организаторы выделяют городскую среду и экологию, образование и развитие молодежи, инклюзию и равные возможности, цифровизацию и инновации. Главное условие — понимание того, какую пользу предлагаемая идея может принести городу и его жителям.

Таким образом, Совет молодежи должен стать площадкой, где молодые алматинцы смогут не только обсуждать актуальные городские вопросы, но и предлагать собственные решения и проекты.

Контакты для справок: +7 700 535 2004 Зарина.