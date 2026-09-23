В Алматы разрабатывают концепцию кинематографического парка «Казахфильм»

В Алматы разрабатывается концепция нового общественного пространства, посвященного истории казахстанского кинематографа. Кинематографический парк «Казахфильм» планируется создать как современное место для прогулок, отдыха и знакомства с отечественным кино. Об этом сообщили в управлении развития общественных пространств города.

В основу концепции заложена идея интеграции истории казахстанского кино в городскую среду. Пространство планируется наполнить тематическими зонами, каждая из которых будет знакомить посетителей с разными этапами развития отечественного кинематографа.

Проект предусматривает создание прогулочных аллей, интерактивных и мультимедийных инсталляций, амфитеатра для кинопоказов под открытым небом, детского пространства и зон отдыха.

Историю казахстанского кино предполагается раскрыть не только через визуальные элементы, но и через современные интерактивные форматы. Это позволит посетителям познакомиться с развитием кинематографа, знаковыми произведениями и культурным наследием страны в доступной и современной форме.

Кинематографический парк задуман как пространство на стыке культуры и городской жизни, где можно будет проводить кинопоказы, тематические мероприятия и другие культурные события.

В Алматы разрабатывается концепция нового общественного пространства, посвященного истории казахстанского кинематографа. Кинематографический парк «Казахфильм» планируется создать как современное место для прогулок, отдыха и знакомства с отечественным кино. Об этом сообщили в управлении развития общественных пространств города.

В основу концепции заложена идея интеграции истории казахстанского кино в городскую среду. Пространство планируется наполнить тематическими зонами, каждая из которых будет знакомить посетителей с разными этапами развития отечественного кинематографа.

Проект предусматривает создание прогулочных аллей, интерактивных и мультимедийных инсталляций, амфитеатра для кинопоказов под открытым небом, детского пространства и зон отдыха.

Историю казахстанского кино предполагается раскрыть не только через визуальные элементы, но и через современные интерактивные форматы. Это позволит посетителям познакомиться с развитием кинематографа, знаковыми произведениями и культурным наследием страны в доступной и современной форме.

Кинематографический парк задуман как пространство на стыке культуры и городской жизни, где можно будет проводить кинопоказы, тематические мероприятия и другие культурные события.