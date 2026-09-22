Алматинские спортсмены завоевали первые медали на Азиатских играх

Алматинские спортсмены завоевали первые награды на проходящих в Японии XX летних Азиатских играх. Бронзовые медали в копилку сборной Казахстана принесли представители современного пятиборья и каратэ. Об этом сообщили в управлении спорта города Алматы.

В мужском командном зачете по современному пятиборью Темирлан Абдраимов, Тихон Варехин и Лев Чувашов стали бронзовыми призерами. Эта награда стала для Казахстана первой медалью Азиатских игр в современном пятиборье за последние 16 лет.

Еще одну бронзовую медаль завоевала представительница Алматы Бэлла Самашева. В соревнованиях по каратэ в весовой категории до 55 кг она вошла в тройку сильнейших. Для Бэллы это первые Азиатские игры в спортивной карьере.

Таким образом, уже в первые дни Азиатских игр спортсмены Алматы начали пополнять медальную копилку национальной сборной.

XX летние Азиатские игры продолжаются. Впереди старты многих алматинских спортсменов, которые представят Казахстан в различных видах спорта. Соревнования продлятся до 4 октября.