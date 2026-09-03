В Алматы стартовал городской конкурс «Алматыны аяла!» среди творческих людей старше 50 лет

При поддержке Управления культуры города Алматы проводится городской конкурс любительского творчества «Алматыны аяла!» среди участников старше 50 лет. Главная цель конкурса – поддержка творческого потенциала представителей старшего поколения, популяризация их талантов и создание возможностей для активного участия в общественной и культурной жизни города.

В рамках проекта участники смогут не только продемонстрировать свое мастерство в вокальном, инструментальном и хореографическом искусстве, но и обменяться творческим опытом. В конкурсе могут принять участие любительские исполнители и творческие коллективы старше 50 лет, проживающие в городе Алматы.

Участники выступят в трех номинациях:

Песня (вокал) – эстрадный, народный и академический вокал. В конкурсе могут участвовать сольные исполнители, дуэты, трио и небольшие творческие коллективы.

Кюй (инструментальное искусство) – сольные исполнители и инструментальные ансамбли. К участию принимаются произведения, исполняемые на домбре и других музыкальных инструментах.

Танец (хореография) – народный, казахский, народно-стилизованный и современный танец.

Каждый участник или творческий коллектив представляет на конкурс один творческий номер. Продолжительность выступления не должна превышать 5 минут. При необходимости продолжительность сценического времени может быть уточнена организаторами с учетом технических возможностей площадки.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый этап пройдет с 3 по 15 сентября в 8 районах города Алматы. На районном этапе участники выступят в соответствии с установленными требованиями конкурса. Отделы культуры каждого района организуют отборочный тур и направят победителей в финальный этап конкурса.

Во втором этапе примут участие победители районных отборочных туров. Финальный этап состоится 18 сентября 2026 года на сцене Театра традиционного искусства «Алатау».

По итогам конкурса решением жюри будут определены победители и призеры. Призовой фонд:

I место – 1 победитель, 3 млн тенге;

II место – 1 победитель, 2 млн тенге;

III место – 1 победитель, 1 млн тенге;

Поощрительные призы – 5 победителей по 300 тыс. тенге.

Конкурс «Алматыны аяла!» направлен на повышение творческой активности представителей старшего поколения и передачу их богатого творческого опыта последующим поколениям. Проект призван популяризировать народное творчество, сохранять национальные и культурные традиции, а также гармонично сочетать их с современными требованиями сценического искусства.

С требованиями к участникам и Правилами проведения конкурса можно ознакомиться по следующей ссылке:

https://www.gov.kz/memleket/entities/almaty-madeniet/documents/details/1061765?lang=ru

КООРДИНАТОРЫ КОНКУРСА

Главные координаторы:

Нәсіпжан Басшыбай: +7 701 367 04 27

Инара Аубакирова: +7 707 365 91 39

Координаторы по районам:

Бостандыкский район:

+7 707 049 03 03

Медеуский район:

+7 747 326 57 36

+7 702 641 07 04

kultura.medeu@mail.ru

Жетысуский район:

+7 747 259 30 08

Турксибский район:

+7 775 216 55 45

kultura_turksib@mail.ru

Ауэзовский район:

+7 778 286 88 82

turatauova.ayzhan@mail.ru

Алмалинский район:

+7 700 741 45 19

culture.almaly@gmail.com

Алатауский район:

+7 708 177 17 40

aniyataidosuly@gmail.com

Наурызбайский район:

+7 776 190 21 12

shakhkarim04@inbox.ru