Алматы выходит на глобальную туристическую карту мира

Туристический потенциал Алматы будут продвигать за рубежом по меморандуму с Turkish Airlines

Управление туризма Алматы подписало меморандум о сотрудничестве с Turkish Airlines. Документ предусматривает совместное продвижение туристического потенциала города на зарубежных рынках и проведение маркетинговых кампаний.

Одним из направлений станет работа с туристами из Европы, Северной Америки, Ближнего Востока, Африки и других регионов, связанных со Стамбулом маршрутной сетью авиакомпании.

Сегодня Turkish Airlines выполняет полеты в 133 страны, 351 город и 358 аэропортов. Между Алматы и Стамбулом действует прямое авиасообщение - до 21 рейса в неделю.

В 2025 году Алматы посетили 36 954 туриста из Турции, что больше прошлогоднего показателя.

Меморандум позволит управлению туризма Алматы расширить географию международного продвижения города и использовать маршрутную сеть авиакомпании для привлечения туристов из разных стран.