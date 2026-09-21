Eco Almaty запустило серию обучающих роликов об экологии и качестве воздуха

ТОО «Eco Almaty» запустило серию коротких обучающих видеороликов в рамках информационной кампании по Правилам охраны атмосферного воздуха Алматы.

В роликах в простом формате рассказывают о качестве воздуха, основных источниках загрязнения, экологических требованиях, правильном обращении с отходами и повседневных действиях, которые помогают снизить нагрузку на окружающую среду.

Отдельные выпуски посвящены зоне с низким уровнем выбросов (LEZ), выбросам автотранспорта и другим мерам, предусмотренным Правилами охраны атмосферного воздуха. Скачать ролики можно по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/HfnveZ5tn9RgCA.