Более 50 тыс. человек посетили книжную ярмарку KitapFest в Алматы

В Алматы завершилась двухдневная книжная ярмарка KitapFest, организованная ко Дню города. Мероприятие на Арбате посетили более 50 тыс. человек.

В этом году в ярмарке приняли участие более 60 отечественных издательств. За два дня посетители приобрели свыше 15 тыс. книг различных жанров.

В рамках KitapFest прошли встречи с авторами и автограф-сессии. Свои книги представили Ақберен Елгезек, Мирас Кесебаев, Санжар Керімбай, Бақытжан Бұқарбай и другие авторы.

На отдельной площадке состоялись встречи с писателями, литературоведами и представителями издательской отрасли. Среди участников — автор книг «SEN» и «MEN» Азамат Скаков, писатель Жалғас Қазыбек, историк Сейілбек Мырзабай и директор издательства Steppe world Раиса Қадырқызы. Посетители могли задать вопросы и обсудить с авторами литературу, чтение и творчество.

Программу дополнили концертные выступления и традиционные песни.

«Я участвую в KitapFest уже третий год. Сегодня тоже пришла специально на ярмарку. Приобрела новые книги нескольких авторов и нашла произведения, которые давно искала. Особенно приятно было получить книгу с автографом любимого автора. Замечаю, что с каждым годом людей становится всё больше», - поделилась впечатлениями от ярмарки жительница Алматы Дана Үсенхан.

За два дня KitapFest объединил на одной площадке читателей, издательства и авторов и стал одним из культурных событий программы ко Дню города.