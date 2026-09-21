Сегодня на площади Абая в рамках празднования Дня города состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса видеоконтента «Аспан таулы Алматы!» и республиканского конкурса композиторов «Алматы – ән қанатында!». Оба конкурса были направлены на популяризацию Алматы, раскрытие его культурного потенциала и создание новых творческих произведений, посвящённых городу.

В конкурсе видеоконтента «Аспан таулы Алматы!» приняли участие 118 человек. По итогам конкурса диплом I степени и сертификат на сумму 3 000 000 тенге получил Атлан Булыбаев. Диплом II степени и сертификат на 2 000 000 тенге присуждены Алмасхану Муратбеку. Дипломами III степени и сертификатами на 500 000 тенге награждены Екатерина Макарова и Ақылбек Таңжарық.

Кроме того, поощрительные сертификаты на 300 000 тенге и специальные дипломы получили Ислам Жақсылық, Ықылас Тұрсынбекұлы, Нұргүл Өнербекқызы, Мақсат Құсайынов, Диаскен Байтибаев и Малика Илахунова.

Второй конкурс – Алматы – ән қанатында!» – объединил 75 участников, представивших свои музыкальные произведения, посвящённые Алматы.

Дипломом III степени и денежным сертификатом на 1 000 000 тенге награждён Жексенбек Әбілқайыр Жұбанышұлы. Диплом II степени и сертификат на 2 000 000 тенге присуждены Бажан Айгүл Әлібекқызы. Диплома I степени и денежного сертификата на 3 000 000 тенге удостоен Әділханов Мұрат Әділханұлы.

Поощрительные призы в размере 300 000 тенге получили авторы произведений Алтымбаев Айбек Саматұлы, Жайлау Уалихан Темірханұлы, Исагулова Ағима Шермұхамбетқызы, Қуанбай Шынболат Қайратұлы и Рыспанбетов Самат Бахытжанұлы.

Таким образом, общий призовой фонд каждого конкурса составил 7,5 млн тенге.

«Такие творческие конкурсы не только дают возможность авторам проявить свой талант и получить профессиональное признание, но и способствуют формированию современного художественного образа Алматы. Через музыку и визуальный контент участники по-новому раскрывают атмосферу города, его историю, архитектуру, природу и уникальный характер. Важно, чтобы произведения, созданные в рамках таких проектов, становились частью культурной жизни Алматы и находили отклик у жителей и гостей города», – отметил руководитель Управления культуры города Алматы Данияр Алиев.

Проведение конкурсов стало частью праздничной программы ко Дню города и ещё одной площадкой для поддержки отечественных авторов, развития творческих инициатив и популяризации культурного наследия Алматы.