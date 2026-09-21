В Алматы проверили экологические показатели более 3 тыс. автобусов

С начала 2026 года в автобусных парках Алматы проведено более 3 тыс. замеров выхлопных газов. Об этом сообщили в ТОО «Eco Almaty».

Всего специалисты проверили 3 108 автобусов. По результатам мониторинга у 1 420 единиц, или около 45,7%, выявлено несоответствие установленным экологическим требованиям. По выявленным нарушениям Департаментом экологии города принимаются соответствующие меры.

Напомним, что мониторинг проводится в рамках Правил охраны атмосферного воздуха Алматы, которые предусматривают меры по снижению выбросов от автотранспорта и других источников загрязнения