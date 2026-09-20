С поля — прямо на прилавок: в мкр. Казахфильм открылась обновленная ярмарка сельхозтоваров

В рамках празднования Дня города Алматы, в микрорайоне Казахфильм Бостандыкского района открылась обновленная ярмарка выходного дня. После модернизации территория площадью 49 соток стала более современной и благоустроенной. Для покупателей, фермеров и отечественных товаропроизводителей здесь предусмотрено 112 торговых мест.

– Мы являемся оператором проекта по модернизации этой коммунальной ярмарки. Как вы знаете, раньше здесь располагалась палаточная ярмарка, которая работала много лет. Со временем она устарела и перестала соответствовать современным требованиям. В начале этого года мы приступили к ее обновлению. Сегодня большая часть работ уже завершена, — рассказал заместитель председателя правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» Ануар Габдуллин.

На открытой площадке размещено 100 торговых мест, еще семь предусмотрено в закрытом павильоне и пять — в зоне фудкорта. На открытой территории продолжатся традиционные ярмарки выходного дня с участием сельхозтоваропроизводителей. При этом закрытая часть будет работать на постоянной основе, предоставляя отечественным производителям возможность реализовывать свою продукцию ежедневно.

По словам Ануара Габдуллина, сегодня на площадке представлены более ста товаропроизводителей, в том числе крестьянские хозяйства. Здесь можно приобрести мясо, овощи, фрукты, яйца, молочную и другую продукцию отечественного производства.

Жители близлежащих домов также отмечают востребованность ярмарки. Местная жительница Светлана говорит, что регулярно приходит сюда за продуктами и особенно ценит возможность покупать свежую продукцию от местных производителей.

– Здесь свежие фрукты, ягоды, смородина. Мне нравится. Особенно тыква, яйца, мясо. Качество хорошее. Овощи и фрукты здесь привозят из Иссыка, Маловодного, они выращены в наших краях. Я считаю, что это хорошая, натуральная продукция, — поделилась Светлана.

По ее словам, такие ярмарки особенно важны для старшего поколения.

– Хорошая инициатива — проводить такие ярмарки. Конечно, это нужно, потому что среди населения много пенсионеров. Мы, люди старой закалки, знаем толк в натуральной продукции, понимаем, какие овощи и фрукты должны быть на вкус. Здесь люди сами выращивают, сами привозят свою продукцию. Поэтому я за то, чтобы такие ярмарки были, — отметила жительница.

Для предпринимателей ярмарка также остается востребованной площадкой для реализации продукции. Предприниматель из Илийского района София Караева рассказала, что участвует в ярмарке уже около десяти лет.

– Для нас эта ярмарка очень выгодна. Мы работаем здесь каждую неделю уже около десяти лет. Благодаря таким ярмаркам у нас есть возможность полностью реализовывать свою продукцию. Покупатели приходят постоянно, поэтому мы всем довольны и планируем и дальше участвовать в ярмарке, — рассказала София Караева.

«У нас сады, поля — мы этим живем»

Еще один продавец, Лейла Мадодаева, представляет на ярмарке продукцию семейного хозяйства. По ее словам, овощи и фрукты выращивают сами родственники в нескольких населенных пунктах Алматинской области.

–У нас все свое. В Маловодном, в Иссыке, в Жанатурмысе занимаются хозяйством мои братья. У нас свое хозяйство, свой скот, сады и поля. Поэтому мы привозим сюда собственную продукцию, — рассказала Лейла Мадодаева.

На прилавке у продавца — виноград сортов тайфи, мускат и кишмиш, персики, яблоки, груши, чеснок и овощи. Основная часть представленной продукции выращена в семейном хозяйстве.

По словам продавца, цены на их продукцию ниже, чем в супермаркетах, а свежесть и качество она считает одним из главных преимуществ фермерских товаров.

Для продавца участие в ярмарке — это прежде всего возможность реализовать то, что выращивает семейное хозяйство.

– Какая нам польза от ярмарки? У нас сады, поля — продукцию же куда-то нужно девать. Мы этим живем. Конечно, нам выгодно, когда сюда приходит много людей. Сегодня и погода хорошая, и День города, поэтому покупателей много, — рассказала она.

Цены под контролем

Модернизация была проведена с привлечением частных инвестиций при сохранении социальной направленности объекта. При этом действующие торговые места сохраняются за нынешними участниками ярмарки.

После открытия администрирование коммунального рынка и контроль за соблюдением рекомендованных цен будет осуществлять АО «СПК «Алматы».

– Цены обязательно контролируются. Специалисты департамента торговли регулярно проводят мониторинг. Контролеры приезжают на ярмарки несколько раз в день и проверяют, по каким ценам реализуется продукция. В первую очередь это касается социально значимых продуктов, — подчеркнул Ануар Габдуллин.

Стоимость аренды торговых мест при этом не изменилась.

– Все осталось на прежнем уровне. Арендная плата составляет один МРП в день. Если арендатор хочет работать несколько дней, соответственно, он оплачивает необходимое количество дней, — пояснил представитель СПК.

Обновленная ярмарка будет работать и в зимний период. По словам Ануара Габдуллина, в предыдущие годы объект продолжал функционировать даже в палаточном формате в холодное время года.

– Зимой ярмарка также будет работать. Мы установим дополнительное решение с солнечной стороны, чтобы в холодное время года посетителям было комфортнее. Эти работы планируем завершить в ближайшие месяцы, — сообщил он.

Особое внимание уделено благоустройству территории. Здесь проведены работы по озеленению, обновлена инфраструктура и установлена современная система освещения. Также будет запущен LED-дисплей, на котором жители смогут получать информацию о ценах на представленные товары, а также видеть социальную и государственную рекламу.

Реконструкция объекта продолжалась около пяти месяцев. По словам Ануара Габдуллина, проведение строительных работ осложнялось особенностями грунта, однако все основные работы удалось завершить к открытию.

– Только за прошлый год здесь было реализовано более 100 тысяч тонн овощной и мясной продукции. Это действительно большой объем. Для жителей спального района такие объекты особенно важны, поскольку позволяют приобретать необходимую продукцию непосредственно у производителей, — отметил он.

В целом с начала года в Алматы проведено около 300 ярмарок выходного дня. На них представлено более тысячи видов продукции фермерских и частных хозяйств Алматы и Алматинской области. В ассортименте — мясо, яйца, овощи и фрукты, кисломолочная продукция, колбасы, мед и другие товары. Еженедельно ярмарки посещают порядка 50 тысяч человек.

Новые ярмарки — в других районах

Модернизация коммунальных ярмарок продолжится и в других районах города.

– Работа в этом направлении будет продолжаться. Сейчас у нас реализуются проекты по строительству коммунальных ярмарок в пяти районах города. Также предусматривается модернизация действующих объектов. В любом случае при строительстве с привлечением частного инвестора большое внимание уделяется качеству объекта и его дальнейшему функционированию, — сообщил Ануар Габдуллин.

Обновленная ярмарка в микрорайоне Казахфильм будет работать постоянно, а традиционные ярмарки выходного дня продолжатся на открытой площадке.