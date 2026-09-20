День города: иностранных гостей познакомили с символами Алматы прямо в аэропорту

В честь Дня города управление туризма Алматы организовало в Международном аэропорту специальную приветственную программу для иностранных туристов. Ее главной темой стало знакомство гостей с Алматы, его культурой и узнаваемыми символами.

Одним из них стал алматинский апорт. Знаменитые яблоки в праздничной упаковке вручали прибывающим туристам в качестве подарка от города. Также иностранным гостям подготовили памятные сувениры с видами Алматы.

С элементами национальной культуры гостей знакомили батыры и хостес в казахских национальных костюмах. Они встречали прибывающих пассажиров и участвовали в праздничной программе.

Для гостей организовали фотозону, посвященную Алматы. Туристы могли сделать фотографии с участниками в национальных образах и получить снимки, напечатанные непосредственно на месте.

Акция была направлена на то, чтобы знакомство иностранных туристов с Алматы начиналось уже в аэропорту – через символы города, элементы национальной культуры и визуальные образы.

Таким образом, праздничная программа стала частью туристского продвижения Алматы в рамках Дня города и позволила зарубежным гостям с первых минут пребывания познакомиться с культурой и атмосферой города.