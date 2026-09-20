ALMA-FEST CIRCUS - три дня циркового праздника ко Дню города Алматы

18–20 сентября 2026 года в Алматы прошёл ALMA-FEST CIRCUS -масштабный цирковой проект Казахского государственного цирка (Алматинского цирка), приуроченный ко Дню города Алматы.

В течение трёх праздничных дней Алматинский цирк представил жителям и гостям города яркую программу в формате шатра-шапито. Праздничная площадка была организована в Наурызбайском районе, возле школы №221, где на протяжении трёх дней проходили зрелищные цирковые представления.

ALMA-FEST CIRCUS стал специальным проектом Алматинского цирка, подготовленным к празднованию Дня города Алматы. Его главная идея - подарить жителям города возможность провести праздничные дни в атмосфере настоящего цирка, увидеть профессиональное цирковое искусство и получить яркие эмоции всей семьёй.

В рамках проекта на одной арене выступили профессиональные артисты из Казахстана, России и Украины. Среди участников - призёры и победители международных фестивалей циркового искусства, имеющие большой опыт выступлений на профессиональной арене.

Программа объединила различные жанры циркового искусства. Зрители увидели воздушную гимнастику, акробатику, эквилибристику, гимнастические номера, а также выступления с дрессированными собаками. Сложные трюки, эффектные постановки и виртуозное мастерство артистов стали основой насыщенной и динамичной программы.

Одним из специальных гостей ALMA-FEST CIRCUS стал известный артист и клоун Мурат Мутурганов. Его выступление стало яркой частью программы и подарило зрителям, особенно юным гостям, много смеха, улыбок и положительных эмоций.

На протяжении 18, 19 и 20 сентября шатёр ALMA-FEST CIRCUS принимал зрителей разных возрастов. Для многих семей эти дни стали возможностью провести время вместе, подарить детям новые впечатления и познакомить их с многообразием современного циркового искусства.

Проведение проекта в Наурызбайском районе стало также возможностью приблизить профессиональное цирковое искусство к жителям района и создать доступное культурное пространство непосредственно в городской среде.

За три дня ALMA-FEST CIRCUS подарил зрителям яркие эмоции, незабываемые впечатления, смех и громкие аплодисменты. Каждое представление сопровождалось живой реакцией публики и тёплой поддержкой артистов.

ALMA-FEST CIRCUS стал частью праздничных мероприятий ко Дню города Алматы, объединив зрителей разных поколений и подарив им возможность вместе отметить этот особенный день через искусство, культуру и цирковое представление.