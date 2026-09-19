Кульминация Дня города: на площади Астана прошли Almaty Vibes и 3D Mapping Show

В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города, на площади Астана состоялись масштабный музыкальный фестиваль Almaty Vibes и мультимедийное 3D Mapping Show.

В концертной программе приняли участие популярные казахстанские артисты, как Мақпал Жүнісова, Мирас Жүгінісов, KALIFARNIYA, ALPHA, Айдана Меденова, Жандос Қаржаубай, Торегали Тореали, группа «Алаш ұлы» и другие исполнители.

Несколько тысяч зрителей собрались на площади Астана, чтобы вместе отметить праздник. Гости активно подпевали артистам, танцевали и тепло встречали выступления казахстанских звезд. Особый отклик у публики вызвали песни, посвященные Алматы, его атмосфере и любимым местам.

Одним из ярких событий вечера стало 3D Mapping Show – мультимедийное представление, объединившее историю развития Алматы, знаковые архитектурные объекты и современные цифровые технологии.

Фасад КБТУ, обращенный к площади Астана, превратился в масштабный экран. С помощью световых и визуальных эффектов на нем развернулась история города, позволившая зрителям увидеть знакомый Алматы в необычном цифровом формате.

Своими впечатлениями от праздничной программы поделилась жительница города Айгерим Махметова, которая пришла на фестиваль вместе с 10-летней дочерью Мединой.

«Сегодня на площадях проходят красивые торжества, а выступление казахстанских звезд на фестивале дарит столько радости и позитивных эмоций. Мультимедийное шоу очень красочно и оригинально представило историю и архитектуру нашего Алматы. Желаю всем алматинцам всегда сохранять такую атмосферу — поддерживать друг друга и вместе развивать наш любимый город», — сказала Айгерим Махметова.

Напомним, в Алматы проходят праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города, который традиционно отмечается в третье воскресенье сентября. На различных городских площадках проходят концерты, фестивали, представления и другие мероприятия для жителей и гостей мегаполиса.