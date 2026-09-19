На основных площадках Алматы проходят выставки ко Дню города

В этом году в Алматы ко Дню города проходит масштабная культурная программа. В рамках праздничных мероприятий на различных городских площадках организованы выставки для жителей и гостей города, знакомящие с историей, культурой, искусством и творческим потенциалом Алматы.

Ко Дню города при поддержке акимата города Алматы и при организации Объединения музеев города Алматы на нескольких площадках города проходят выставки.

В рамках праздничной программы на станциях метро «Алмалы», «Жибек жолы», «Сайран», «Сарыарка» и «Театр драмы имени М. Ауэзова» организована традиционная фотовыставка. Экспозиция продлится до 20 сентября. Пассажирам метро представлены фотографии и информационные материалы, посвящённые истории, культуре, искусству и архитектуре Алматы.

На фотовыставке представлены фотографии музыкальных инструментов, принадлежавших Абаю Кунанбаеву, Жамбылу Жабаеву, Курмангазы Сагырбаеву и другим выдающимся личностям, материалы, связанные с жизнью и творчеством Нургисы Тлендиева, древние артефакты, обнаруженные в ходе археологических раскопок и хранящиеся в фондах Музея Алматы, а также образцы традиционного ювелирного искусства казахского народа.

Ко Дню города на площади Абая также представлены лучшие работы республиканского конкурса профессиональных художников «Ажарлы Алматы». В экспозицию вошли произведения, признанные лучшими по итогам конкурса. В своих работах художники передали художественный облик Алматы, его исторические места и архитектурные объекты, а также самобытность города, используя различные художественные подходы.

Кроме того, вдоль улицы Панфилова организована выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и художников. Жители и гости города знакомятся с работами отечественных мастеров: изделиями из керамики, вышивкой, изделиями в технике лоскутного шитья, из войлока и текстиля, ювелирными украшениями, образцами искусства чеканки монет, а также различными сувенирами.

В рамках праздничной программы также представлена выставка общественного объединения «Союз молодых художников». В экспозицию вошли работы молодых художников в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе студентов Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. Это произведения, выполненные маслом и изображающие живописные места и знаковые здания Алматы.

«Радует, что ко Дню города организованы такие выставки. На каждой площадке представлены материалы, которые позволяют увидеть Алматы с разных сторон. Особенно интересно было познакомиться с работами молодых художников. Думаю, это хорошая инициатива — знакомить с историей и культурой нашего города в таком формате», – отметил алматинец Али Мурат Ерикулы.

«Интересно, что выставка организована на станциях метро. По пути можно познакомиться не только с историей и культурой Алматы, но и с его искусством, архитектурой, известными личностями и национальным искусством. Особенно впечатлили фотографии древних артефактов и традиционных ювелирных изделий», – поделился пассажир метро Мансур Саянулы.

Выставки представлены вниманию жителей и гостей города 19–20 сентября.