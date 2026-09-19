В Алматы в рамках празнования Дня города проходит яблочная ярмарка

В Алматы в честь Дня города ежегодно по традиции проходит одно из масштабных праздничных мероприятий – яблочная ярмарка. В этом году торговые ряды ярмарки расположились на улице Казыбек би, на участке между улицами Панфилова и Назарбаева и гостей ярмарки начали уже встречать с 10:00.

В этом году яблочная ярмарка продлится два дня. На ней свою продукцию представляют многочисленные крестьянские хозяйства, которые предлагают около 50 сортов яблок. Всего на ярмарку завезено более 200 тонн яблок.

Праздничная яблочная ярмарка, которая проходит в Алматы – городе, считающемся родиной яблока, – уже стала доброй традицией для жителей мегаполиса. Ежегодно горожане с нетерпением ждут этого события: пробуют различные сорта яблок и проводят время вместе с семьями. Кроме того, внутренние и зарубежные туристы, посещающие Алматы, проявляют большой интерес к возможности попробовать знаменитые алматинские яблоки.

Одна из посетительниц ярмарки, жительница города Айдана, рассказала, что каждый год с нетерпением ждет это мероприятие вместе со своей семьей:

«Яблочная ярмарка – один из традиционных праздников, которого мы с детьми каждый год ждем с нетерпением. Здесь можно не только увидеть огромное разнообразие сортов яблок, но и попробовать их, а затем приобрести те, которые понравились больше всего. Дети тоже каждый год с удовольствием приходят на ярмарку, чтобы попробовать новые сорта. Очень приятно, что такие мероприятия организуются для жителей и гостей города», – рассказала горожанка.

Многие зарубежные туристы, посетившие ярмарку, также высоко оценили мероприятие и выразили благодарность городским властям. Они отметили, что рады возможности познакомиться с алматинскими яблоками и попробовать местную продукцию.

Организованная в честь Дня города яблочная ярмарка продлится два дня – 19 и 20 сентября, с 10:00 до 18:00.